Afrique: appel d’Unicef

mardi, 11.04.2017

Dons. De nombreuses régions de la Somalie, du Soudan du Sud, du Yémen et du Nigeria sont confrontées à une crise alimentaire aiguë. 1,4 millions d’enfants sont si gravement sous-alimentés que leur vie est en danger. Ils ont besoin d’une aide immédiate. Unicef Suisse lance un appel urgent aux dons pour traiter les enfants menacés et sauver des milliers de vie.

Les régions touchées par la crise alimentaire sont déchirées depuis des années par des conflits. Les sécheresses persistantes et la hausse des prix des denrées alimentaires aggravent encore la situation. L’état actuel est dramatique et risque encore d’empirer.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance est sur place dans les pays concernés et fournit une aide immédiate. L’aide alimentaire revêt pour l’heure une urgence absolue. L’unicef procure du lait thérapeutique pour aider les enfants qui risquent de mourir de faim et fournit de la nourriture spéciale thérapeutique. Garantir l’accès à l’eau potable et délivrer des médicaments et des vaccins font également partie des tâches centrales de l’organisation lors de crises humanitaires. Unicef Suisse a déjà débloqué 500 000 francs pour l’aide immédiate. Mais le Fonds des Nations Unies pour l’enfance a absolument besoin de dons supplémentaires. – (Unicef)