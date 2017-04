Pourquoi l’impact investing est devenu stratégique

lundi, 10.04.2017

UBS. L’établissement à fait de ce thème une priorité Grand intérêt de la clientèle HNWI asiatique et des millennials

Interview: Marjorie Théry



Le leader mondial du private banking a sensiblement renforcé son discours et ses actions en faveur des investissements d’impact ces derniers mois (impact investing). Et il ne s’agit pas uniquement de discours mais d’une attente du marché, les clients du wealth management les plus stratégiques...