L’anthologie du post-keynésianisme

lundi, 10.04.2017

SERGIO ROSSI. Economiste de l’Université de Fribourg et coauteur d’une somme en trois volumes publiée au Royaume-Uni

Sergio Rossi, enseignant et chercheur à l’Université de Fribourg, intervenant occasionnel dans les médias romands avec une étiquette de gauche, publie une anthologie du post-keynésianisme avec Louis-Philippe Rochon, de l’Université Laurentienne (Ontario). L’éditeur est britannique. Il s’agit du prestigieux Edward Elgar Publishing à Cheltenham (Gloucestershire), surtout renommé pour ses publications en sciences sociales et droit. «L’anthologie, précise le professeur, réunit les contributions scientifiques les plus pertinentes pour expliquer les sujets de l’actualité économique nationale et internationale d’un point de vue critique en ce qui concerne la pensée dominante en sciences économiques. A l’origine de la crise de 2008 au plan global, dont les conséquences négatives frappent encore aujourd’hui bien des pays occidentaux.» Le post-keynésianisme est un courant remontant aux années 1930 déjà aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, et qui se présente en général comme plus proche de Keynes et plus radical que le néo-keynésianisme (perçu pour sa part comme une tentative de syncrétiser le keynésianisme et les courants de pensée plus libéraux dits néo-classiques et marginalistes). L’histoire et l’actualité du post-keynésianisme renvoie à plusieurs domaines de recherche sur le thème de la croissance équilibrée à long terme.n