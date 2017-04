Recommandations: CARREFOUR: UBS rejoint le concert des pessimistes

lundi, 10.04.2017

Carrefour (-2,7% à 21,055 euros), au plus bas depuis mi-octobre 2014, signe la plus forte baisse du CAC 40 à six jours de la publication de ses ventes du premier trimestre. Le titre du distributeur français subit l’abaissement de recommandation d’UBS, passé de Neutre à Vendre sur la valeur avec...