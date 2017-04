Le prix: un signal plutôt déterminant

lundi, 10.04.2017

Les agriculteurs américains boudent le blé et le maïs et augmentent leurs cultures de soja et de coton.

Nitesh Shah*



Selon le dernier rapport prévisionnel du département de l’agriculture, les agriculteurs américains adaptent leur production aux prix observés l’année passée. Les surfaces en blé devraient diminuer de 8%, le niveau le plus bas atteint depuis 1919, et celles consacrées au maïs reculeront de 4%. En...