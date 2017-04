La consécration aussi de l’activité pharma

lundi, 10.04.2017

Galenica. Le succès manifeste du premier jour d’échange de «GALE» constitue un socle optimal pour Vifor.

L’opération restera un jalon dans le genre des scissions industrielles réussies. L’étape de la cotation a été franchie avec succès vendredi, le titre Galenica Santé, futur Galenica, a entamé sa séance inaugurale en dépassant son niveau d’émission dès l’ouverture. Un parcours exemplaire, sans l’ombre d’une faute, sinon cet anecdotique écart de goût d’avoir choisi pour ticker le nom «GALE». Pas de quoi rebuter les investisseurs. L’opération gagnante sur l’activité logistique et retail pharma en Suisse s’avère aussi, d’ores et déjà, une opération réussie pour l’activité pharma, prochainement rebaptisée Vifor Pharma (et Galenica Santé deviendra juste Galenica). Le management avait pris soin de ramener le titre sur sa tendance historique, en réalisant en particulier l’acquisition de l’américain Relypsa, pour 1,5 milliard, se mettant volontairement sous pression avant de présenter son vrai plan de financement. Puisque le premier objectif de la cotation de Galenica Santé est précisément de financer cette acquisition importante, et de constituer en plus une réserve pour d’autres transactions. En dépassant les deux milliards de capitalisation le premier jour d’échange, l’objectif est très largement atteint. page 6

