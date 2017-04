Alpes : oui à la stratégie énergétique

lundi, 10.04.2017

L’Initiative des Alpes recommande de dire oui à la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération qui passera en votation le 21 mai. Même si le projet de loi ne prévoit aucune amélioration directe dans le secteur du trafic des poids lourds, les Alpes bénéficieront des gains en efficacité prévus et du développement de la production d’énergies renouvelables. L’écosystème alpin est très sensible et réagit fortement aux changements climatiques: la fonte des glaciers et les glissements de terrain sont des signes significatifs du dégel du pergélisol. D’une part, cela augmente le risque de dangers naturels. D’autre part, le changement climatique a des conséquences sur les fondements économiques de la population alpine telle que cette fin d’hiver. – (Initiative des Alpes)

