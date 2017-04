Swiss Life : idéalement positionné

vendredi, 07.04.2017

Kepler Cheuvreux a relevé la recommandation pour le titre Swiss Life de hold à buy et a augmenté l’objectif de cours de 335 à 360 francs. Peter Eliot note que l’assureur dépasse toujours les attentes et il prévoit qu’il va augmenter ses bénéfices et dividendes plus rapidement que prévu. Swiss...