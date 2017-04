Francfort

vendredi, 07.04.2017

Sur le Dax, les énergéticiens RWE et Eon ont signé les plus fortes hausses en gagnant respectivement 1,03% à 15,72 euros et 0,71% à 7,35 euros.

La Bourse de Francfort a fini en timide hausse hier, les investisseurs manquant de munitions pour aller de l’avant et restant frileux au début d’une rencontre de deux jours entre les présidents américain et chinois.L’indice vedette Dax a terminé la séance sur une progression de 0,11% à 12.230,89...