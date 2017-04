Flocons de neige sous la loupe

vendredi, 07.04.2017

À l’aide d’un instrument composé de plusieurs appareils photo, des chercheurs de l’EPFL, de MétéoSuisse et de l’Institut SLF ont affiné les connaissances sur l’anatomie des flocons de neige. Leur but: améliorer la mesure des chutes de neige et les prévisions météo hivernales.

Pour cette...