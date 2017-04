Royaume-Uni : record des ventes auto

jeudi, 06.04.2017

Les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni ont bondi de 8,4% en mars sur un an, pour atteindre leur plus haut niveau historique, a annoncé l’Association des constructeurs et des vendeurs d’automobiles (SMMT). Cette performance, qui efface le précédent record d’août 1997, s’explique par le fait...