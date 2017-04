Dopé par maïs et soja OGM

jeudi, 06.04.2017

Monsanto. Le résultat net du groupe a bondi de 29% sur un an à 1,37 milliard de dollars entre janvier et mars.

Le géant de l’agrochimie et des OGM Monsanto a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, grâce à de bonnes ventes de ses maïs et soja génétiquement modifiés, et s’est dit confiant pour le reste de l’année.

