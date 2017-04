Rendez-vous maritime au bout du lac

jeudi, 06.04.2017

Mare Forum. Première conférence à Genève de l’un des rendez-vous les plus influents du transport maritime. Carburants de soute et hub suisse au menu.

Nicolette de Joncaire



Mariella Bottiglieri. Le secteur est en grande difficulté depuis près de 10 ans.

Pas de surprise: l’assistance était à majorité grecque et italienne, shipping oblige. Pour la première fois se tenait hier à Genève la conférence Mare Forum, largement considérée comme l’un des rendez-vous les plus internationaux et les plus influents du transport maritime. Pourquoi Genève? Parce que c’est un centre de fret maritime mondial (l’unique sans accès aux mers), siège de MSC, deuxième armateur de porte-conteneurs du monde. Mais surtout «parce que Genève est l’un des premiers centres de négoce des matières premières», nous confirmait Jannis Kostoulas, président de Mare Forum. Ce qui expliquait le titre de la conférence: Dialogue entre armateurs et affréteurs.

Suivant un format un peu inhabituel, la rencontre se déroulait essentiellement sous forme d’un dialogue entre le podium et la salle, entièrement peuplée de professionnels, parmi lesquels on notait Philippe Embiricos, ancien président de BIMCO*, Mariella Bottiglieri (Giuseppe Bottiglieri Shipping ) , Harris Antoniou (Amsterdam Trade Bank), Rutger van der Hoeven (AON), Gerry Buchanan ( Liberian Registry), John Su (Erasmus Shipinvest), Andrew Wilson (Oil and Tanker market outlook), Arild Viste (Odfjell), Marcos Marx (Kamca Trading), Yasmina Rauber (WISTA Switzerland), Thomas Esdaile-Bouquet (STSA), Martin Fasser ( Zug Community Association) et Olivier Straub (MSC).

Peut-être est-il pertinent de rappeler ici que le secteur est en grande difficulté depuis pas loin de 10 ans. Un navire acquis pour 70 millions de dollars en 2008 en vaut aujourd’hui à peine entre 5 et 10. A titre indicatif, l’indice des prix pour le transport maritime de vrac sec (Baltic Dry Index) qui frôlait les 12.000 en 2008 s’était effondré au-dessous de 500 en première moitié de 2016 (pour ne remonter ces jours-ci qu’autour de 1300). Comme le rappelait John Su, plus de 1400 chantiers navals ont fermé en Chine.

Dans ces conditions, de quoi se préoccupe le transport maritime? D’offre, de demande et de flux de matières premières, de politique, de prix du carburant de soute (bunker fuel), de règlementation, de technologie et de cybersécurité.

Le transport maritime est tributaire de l’offre et de la demande internationale et les flux de matières premières évoluent constamment. Chaque décision politique, chaque innovation, impactent rapidement le sens des transactions. A titre d’exemple, le brut coule à présent en provenance et non plus vers les Etats-Unis depuis la levée de l’interdiction d’exporter début 2016. Sur le nouveau canal de Panama, la moitié de la capacité est occupée par le GNL alors qu’on s’attendait à une occupation majoritaire des containers. Comment évoluera le transport du charbon si Donald Trump continue à mettre à mal le Clean Power Plan d’Obama? Ne dit-on pas qu’aujourd’hui que, grâce à Trump, les Mexicains importeront leur mais d’Argentine et non plus du Midwest? Pour les transporteurs, l’incertitude est de règle.

Les deux grandes modifications règlementaires qui agitent le secteur sont la convention sur les eaux de ballast qui entrera en vigueur en septembre cette année et, par-dessus tout, le passage du taux de soufre des carburants maritimes de 3,5% à 0,50% en 2020, décidé par l’Organisation Maritime Internationale en octobre dernier. Trois solutions à cette dernière: l’usage de fuel «propre», l’installation d’épurateurs à bord des navires ou l’usage du GNL. Si le GNL peut paraitre tentant, les difficultés d’approvisionnement sont insurmontables à l’heure actuelle car peu de ports sont équipés (trois aux Etats-Unis seulement). Quant aux conditions de conservation à bord, elles sont plus que délicates (le gaz doit être maintenu à -160 degrés). Outre leur coût considérable (5 millions de dollars pour les plus grands), les épurateurs ne conviendraient qu’à peu de navires (question de place à bord et d’équilibrage en mer). Reste le fuel propre dont le prix dépendra largement de celui du brut.

Pour le hub suisse, la situation est incertaine. Handicapé par un franc fort et par l’échec de la 3ème réforme de l’imposition des entreprises, il court un double risque: celui de subir l’ire de l’Union européenne et celui de voir les entreprises de négoce - et celles du shipping - s’envoler (vers une Grande-Bretagne post-Brexit plus indulgente par exemple). La flotte suisse compte 700 navires et se positionne en 22e position au classement mondial (ce qui n’est pas si mal). La nouvelle loi en préparation sur la taxe au tonnage sera surement un moyen de ramener certaines entreprises à de meilleurs sentiments.n