La sphère privée doit être protégée

jeudi, 06.04.2017

Initiative. Sphère privée et secret bancaire sont de rang constitutionnel. Ils incarnent des valeurs politiques essentielles pour le modèle qui fait le succès de la Suisse. Le Conseil fédéral l’ignore en rejetant l’initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée» tout comme le contre-projet. Ces projets seraient toutefois importants pour la liberté personnelle en Suisse ainsi que pour la crédibilité de la place financière.

En tant que plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Usam soutient la protection de la sphère privée dans le domaine financier, telle que renforcée dans l’initiative et le contre-projet. Le secret bancaire est une valeur politique de rang constitutionnel. Il est l’expression de la séparation typiquement helvétique entre droit public et droit privé, essentielle pour la protection de l’individu.

Au niveau du droit public, particulièrement en matière de taxation, les citoyens et l’Etat se rencontrent dans le dialogue. Au niveau du droit privé, les particuliers peuvent compter sur la discrétion et la confidentialité. L’initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée» et le contre-projet visent à ancrer les relations entre les prestataires de services financiers et les clients au niveau du droit privé. Ces projets renforcent ainsi la liberté personnelle en Suisse de même que la crédibilité de la place fi-nancière.

Le modèle qui fait le succès de notre pays est caractérisé par la protection de l’individu et de sa di-gnité, y compris de sa sphère privée, et par un appareil étatique proche du citoyen. Des éléments que renforce l’initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée» – (Usam)