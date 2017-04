La protection des sites marécageux

jeudi, 06.04.2017

Grimsel. Le Tribunal fédéral a décidé hier que la protection constitutionnelle des sites marécageux ne doit pas s’opposer à l’élévation prévue du barrage du Grimsel.

Il arrive ainsi étonnamment à une tout autre conclusion que le Tribunal administratif bernois en décembre 2015.

Les organisations environnementales sont étonnées par ce jugement. Le cas est donc maintenant retourné au Tribunal administratif du canton de Berne.

Les marais et les sites marécageux comme ceux du Grimsel sont protégés par la Constitution depuis la votation populaire dite de Rothenthurm en 1978 - parce qu’ils sont particulièrement précieux pour la biodiversité et le paysage, et parce qu’il ne reste plus que des bribes des marais qui existaient en Suisse à l’origine. Des biotopes marécageux et un site marécageux protégés d’importance nationale sont concernés au Grimsel. – (Pro Natura)