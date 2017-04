Meeting maritime au bout du lac

jeudi, 06.04.2017

La première édition à Genève de l’une des conférences les plus influentes du transport maritime mondial.

Jannis Kostoulas. Genève fera désormais partie de nos étapes.

Pour la première fois se tenait hier à Genève la conférence Mare Forum, largement considérée comme l’un des rendez-vous les plus internationaux et les plus influents du transport maritime. Pourquoi Genève? Parce que c’est un centre de fret maritime mondial, siège de MSC, deuxième armateur de porte-conteneurs. Mais surtout «parce que Genève est l’un des premiers centres de négoce des matières premières», confirmait Jannis Kostoulas, président de Mare Forum. D’où le titre de la conférence: Dialogue entre armateurs et affréteurs. Pour un secteur qui se porte mal depuis près de 10 ans, faire le point sur les flux de matières premières est critique. Tout comme le sont les décisions politiques, le prix du carburant de soute ou la réglementation. page 4

