Evasion fiscale : arrestation et six millions d’euros saisis

jeudi, 06.04.2017

Les autorités britanniques et néerlandaises ont saisi plus de six millions d’euros d’actifs. Une Britannique a été appréhendée, a annoncé le parquet financier néerlandais. Elle a été interpellée dans le cadre de l’enquête sur des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. La femme et...