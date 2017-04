Le Tornos precision park ouvrira en juin

mercredi, 05.04.2017

Innovation. Tornos veut en faire plus en matière de recherche et de développement. Le fabricant de machines-outils va ouvrir un centre de compétences dédié à la microtechnique, la mécanique de précision et la numérisation à son siège principal de Moutier (BE).

A partir de juin 2017, des...