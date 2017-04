Le groupe suisse ABB se profile résolument dans l’industrie 4.0

mercredi, 05.04.2017

L’acquisition de B&R en Autriche en fait par complémentarité un leader dans l’offre de solutions d’automatisation.

Stéphane Gachet



La transaction annoncée hier avec le groupe privé B&R (Bernecker + Rainer) positionne résolument le groupe ABB dans la numérisation de l’industrie. Un domaine qu’il n’avait pas investi de manière aussi frontale jusqu’ici.

Des commentaires ont aussitôt interprété l’opération comme une tentative déjà réussie à leurs yeux de combler une absence dans le portefeuille des solutions ABB. Objectif: se positionner parmi les opérateurs intégrés, type one stop shop, de l’automatisation des centres de production industriels. La reprise de l’autrichien B&R ajoutant entre autres le software aux compétences hardware déjà existantes.

La transaction fait surtout entrer ABB au niveau leadership dans les spécialités digitales open source. Le type d’architecture logicielle la plus recherchée et à l’origine de la croissance supérieure de B&R selon la recherche de Morgan Stanley. Le volume d’affaires cumulé des deux entités place la nouvelle structure en deuxième position dans le domaine de l’automatisation industrielle (produits, software, services). Avec près de 15 milliards de chiffre d’affaires. Juste derrière Siemens selon la direction du groupe, qui évoque un véritable saut quantitatif en termes d’installations en service et d’expérience client.

Le titre n’a pas spécialement réagi à la nouvelle, pourtant validée par le brokerage comme une démonstration de plus de la volonté du management de déployer toutes les ressources nécessaires à la libération complète de la valeur du groupe. Il est question de synergie directe (quelque 8% attendus dès la 4e année, un milliard au moins à moyen terme). Il est surtout question de complémentarité des portefeuilles d’activité entre ABB et B&R. Le premier est essentiellement adossé à l’industrie de l’énergie, le transport et l’infrastructure. B&R offre ses solutions d’automatisation dans des industries annexes, comme le packaging, le food, le plastique.

L’opération est réalisée sur base amicale, financée en cash, mais pour un montant non communiqué. Entre 1,5 et 2 milliards d’euros estimés. page 3

