Protection des données: l’Usam rejette le projet

mercredi, 05.04.2017

Il impose trop d’obligations inutiles aux entreprises.

L’Usam rejette la révision totale de la loi sur la protection des données (LPD). Le projet mis en consultation impose trop d’obligations inutiles aux entreprises en matière d’information et d’intervention. Il est truffé de réglementations tatillonnes qui outrepassent les normes en vigueur au niveau international et pénalisent les entreprises suisses. La loi actuelle sur la protection des données est amplement suffisante.

La révision de la loi sur la protection des données étend de manière unilatérale et disproportionnée les obligations de documentation et de notification aux dépens des entreprises suisses. Les entreprises devront par exemple informer toutes les personnes concernées, procéder à des analyses d'impact relatives à la protection des données et notifier spontanément au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) les infractions à la loi ou la perte de données. Les personnes concernées se trouveront ainsi face à une pléthore de devoirs d'information propre à les submerger plutôt qu'à les protéger. La révision totale de la LPD ne doit pas aboutir à une criminalisation des entreprises ou des personnes concernées. C’est pourtant précisément la direction prise actuellement par la révision, qui prévoit par ailleurs un droit de recours gratuit pour toutes les personnes concernées. – (Usam)