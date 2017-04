Approche différenciée et nuancée

mercredi, 05.04.2017

Finma. Le président UDC Thomas Bauer a répondu hier aux crtiques dans le cadre de la conférence de presse annuelle.

Piotr Kaczor



La Finma fait l’objet de critiques et récriminations récurrentes, se voyant en particulier reprocher de configurer ses réglementations en fonction des grands opérateurs sans prendre en considération la situation des établissements de taille plus modeste. Ou de dépasser le champ de ses compétences. C’est en grande partie à ces critiques qu’a répondu Thomas Bauer, président depuis un peu plus d’un an de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Thomas Bauer a d’emblée dissipé hier en conférence de presse annuelle toute aspiration des représentants des marchés financiers à prendre pour argent comptant les appels à la déréglementation dans le secteur provenant de la nouvelle présidence américaine et de certains Etats européens. L’amélioration de la tâche réglementaire et de surveillance s’obtient surtout par une approche spécifique en fonction du risque. Le directeur Marc Branson n’a pas manqué de son côté d’insister sur le fait que la Finma était avant tout une autorité de surveillance et non de réglementation. L’équipe réglementations ne comprend d’ailleurs que six personnes, et autant lorsque l’instance est impliquée dans les projets réglementaires, sur un effectif de quelque 460 personnes. Et Thomas Bauer d’assurer que la Finma avait une approche différenciée, puisqu’elle fait dépendre certaines de ses prescriptions de la taille des établissements ou des risques que ceux-ci sont susceptibles de présenter.

«Cela dit, certaines règles doivent s’appliquer de façon identique à tous les assujettis. Il ne serait pas acceptable que les dispositions relatives à l’acceptation de fonds dans le cadre de la lutte contre le blanchiment soient plus clémentes pour les banques de petite taille.»

Il en va a-t-il précisé de l’intérêt et de la réputation de l’ensemble de la place financière: l’accès aux marchés étrangers n’autorise aucune exception à cet égard.

Le Rapport 2017 sur l’application du droit (enforcement) révèle d’ailleurs que la Finma a traité l’an dernier nettement plus de cas de violation des obligations de diligence dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent (22 cas contre 9 en 2015). Des cas qui s’inscrivent plus souvent dans le contexte d’affaires de corruption d’ampleur internationale. Page 4

