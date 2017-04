Une première étape nécessaire

mercredi, 05.04.2017

En 2035, si l’on ne fait rien, le trou dans les comptes de l’AVS pourrait afficher un déficit de 45 milliards de francs.

Patrick Mock



Le 17 mars dernier, les Chambres fédérales ont, de justesse et après de longs débats, adopté la réforme de la prévoyance vieillesse 2020.

Ce projet, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, relève d’une absolue nécessité et son entrée en vigueur doit se faire dans les meilleurs délais.

En effet, si l’on analyse les comptes de l’AVS depuis 2015, on observe que le résultat de répartition, soit la différence entre les recettes et les dépenses totales de l’AVS, est négatif.

Ainsi en 2015, il se soldait par des pertes de 559 millions de francs alors qu’en 2016, selon les derniers chiffres parus la semaine dernière, les pertes atteignaient 766 millions de francs. Concernant cette dernière année, les chiffres de l’AVS sont néanmoins restés dans le noir, contrairement à 2015, car le rendement du capital (produits de placements) et les intérêts de la dette de l’AI ont permis de dégager un bénéfice de 439 millions de francs.

Il faut cependant garder à l’esprit que ce résultat est exceptionnel et que, pour les années à venir, ce sont malheureusement sur des pertes que les comptes de l’AVS vont se boucler.

Cette tendance déficitaire est particulièrement inquiétante et, si la réforme de la prévoyance vieillesse venait à être refusée en votation populaire en septembre, elle est appelée à perdurer et à se dégrader encore avec le temps.

En attestent les perspectives financière de l’AVS pour la période 2016-2035 (évaluées selon le droit actuellement en vigueur) publiées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en juin 2016. On se rend vite compte que l’écart entre les dépenses et les recettes va s’accentuer toujours plus, à tel point que la fortune de l’AVS, qui s’établissait au 31 décembre 2016 à près de 29,7 milliards de francs, sera dilapidée d’ici à 2029.

Dès 2030, le fonds de l’AVS pourrait être déficitaire de plus de 5 milliards de francs et les années suivantes ne sont pas plus riantes: les pertes annuelles devraient être supérieures à 8 milliards de francs et le seuil des 10 milliards de pertes annuelles franchi en 2035.

A cette date et si l’on ne fait rien, le trou dans les comptes de l’AVS pourrait afficher un déficit de quelque 45 milliards de francs. De tels montants indiquent bien qu’il est nécessaire d’agir afin de conserver autant que possible l’équilibre du système de prévoyance auquel les Suisses sont attachés. Ainsi, la réforme des retraites récemment votée au Parlement constitue une première étape nécessaire, mais pas encore suffisante, pour assainir l’AVS.

S’il faudra, évolution démographique oblige, remettre l’ouvrage sur le métier d’ici quelques années, on doit se réjouir des quelques principes qu’elle entérine, au premier rang desquels l’égalité de traitement quant à l’âge de la retraite ou la réduction du taux de conversion dans le deuxième pilier.

Ces éléments une fois acquis permettront de travailler dans de meilleures conditions pour obtenir l’équilibre souhaité. A ce titre, la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 mérite d’être soutenue.