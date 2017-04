Le digital au service de la finance durable

mercredi, 05.04.2017

Conser. La société de conseil a développé un instrument permettant d’analyser plus objectivement les portefeuilles.

Evaluer la durabilité des portefeuilles ou des titres financiers relève souvent de méthodologies très subjectives. Aucune vérité absolue dans ce domaine, souvent axé sur le qualitatif. Peu de visibilité et de compréhension également pour les investisseurs.

La société genevoise de conseil Conser, active dans l’investissement durable, a développé un instrument de screening et d’analyse international, incluant de nombreuses approches (une vingtaine pour l’instant), pour permettre des points de comparaison plus objectifs et une meilleure perception de la durabilité. Développé pour la clientèle institutionnelle, la méthode est partiellement ouverte au public sur le mode online. Angela de Wolff, cofondatrice et associée de Conser, donne des précisions sur le projet.

page 4

SUITE PAGE 04 (Abonnés)