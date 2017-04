Rebond des immatriculations de voitures neuves en mars

Allemagne. Elles ont grimpé de 11,4% sur un an en mars, à 359.700 unités. Après un repli de 2,6% en février.

Les immatriculations de voitures neuves en Allemagne, plus grand marché automobile de l’Union européenne, ont rebondi en mars après un trou d’air le mois précédent, tirées par des fêtes de Pâques plus tardives qu’en 2016.Elles ont grimpé de 11% sur un an en mars, à 359.700 unités, a indiqué...