L’idée née en Suisse et qui y reste

mercredi, 05.04.2017

Seedstars World. Le plus grand concours de jeunes entreprises innovantes venant des pays émergents tient sa quatrième édition.

ALISÉE DE TONNAC. «La technologie et l’innovation sont les seules réponses.»

Le concours a fait du chemin depuis sa première édition de février 2014 (L’Agefi du 13 janvier 2014). Avec 3000 candidatures, 600 projets sélectionnés et 65 finalistes, Seedstars World a pris une envergure impressionnante.

Entretien avec sa co-fondatrice, Alisée de Tonnac.

Vos critères de sélection ont-ils évolué?

La méthodologie reste inchangée. Les start-up doivent encore être au stade précoce – c’est-à-dire avoir moins de deux ans –-, avoir bénéficié d’un investissement inférieur à 500.000 dollars, présenter un prototype viable et offrir un potentiel international. Les 65 finalistes de l’année ont, en moyenne, déjà attiré pour 100.000 dollars de fonds et leurs produits ou leurs services sont commercialisés. Les bonnes idées ne suffisent, encore faut-il qu’elles démontrent leur capacité d’exécution. Nous étudions pour chaque cas la résilience et l’ambition de l’équipe ainsi que les opportunités qui peuvent s’offrir à elle.

Les entreprises doivent-elles répondre à des critères sociaux ou uniquement économiques?

Nous distinguons les projets qui répondent à un besoin réel de ceux qui ne sont pas essentiels. Il y a toujours une histoire en toile de fond, un besoin fondamental non satisfait, une intégration dans l’écosystème local et international. Qu’il s’agisse d’accès au financement ou à l’eau. Un véritable impact sur la vie des gens nous parait indispensable.

Quels sont les secteurs les plus porteurs?

A l’heure actuelle, la finance, l’éducation, la santé, les services et les cleantech.

Quel est le poids des cultures locales? Voyez-vous des innovations qui correspondent à des idées qui ne pourraient pas venir des pays développés ou ne s’y appliqueraient pas?

Oui, c’est le cas du solaire ou celui de l’usage des plantes médicinales. Notez que, pour des raisons évidentes de moyens financiers, la plupart des technologies utilisées sont simples. Nous ne sommes pas dans le champ des high techs. Les innovations correspondent à de nouvelles habitudes de consommation et à des modes de production très différents des nôtres, adaptés à des écosystèmes plus immatures, où l’infrastructure est insuffisante et la règlementation moins rigoureuse. Je pense en particulier aux réseaux télémédicaux d’infirmières, aux services SMS d’identification des faux médicaments ou encore à l’application de la blockchain au repérage d’aliments avariés.

Mais parle-t-on ici de nouvelles technologies?

Pas encore. Plutôt de nouveaux modèles d’affaires basés sur des technologies existantes. Comme par exemple dans l’optimisation des récoltes, souvent plus progressiste qu’en Europe. Il s’agit en premier lieu de calquer des technologies déjà au point pour résoudre les grands problèmes de fond. Un cas typique est celui de notre gagnant de 2016, Giraffe, une start-up sud-africaine spécialisée dans le recrutement low-cost. Leurs résultats sont bluffants: avec plusieurs centaines de milliers de candidats et une sélection automatisée, ils ont contribué à une croissance de l’emploi phénoménale.

Est-il difficile pour une entreprise d’un pays en développement de trouver des financements en Occident?

Le biais est évident. Notre gagnant de 2015, une société ghanéenne, avait noté que lorsqu’aucune photo de l’équipe n’accompagnait ses applications, leur projet passait mieux. Les occidentaux sont encore ignorants des avancées déjà réalisées en Afrique, de l’expansion de la téléphonie mobile, au Kenya par exemple où plus de la moitié du PIB passe par les paiements portables. Ceci dit, les entreprises émergentes gagnent en crédibilité même si gagner un concours en occident reste une étape qui leur confère un poids supérieur, une respectabilité. Nous sentons un vent d’enthousiasme chez les investisseurs. L’innovation et la connectivité ont changé la donne. Cette année nous attendons, de notre réseau, de très importantes levées de fonds, de l’ordre de plusieurs millions de dollars. Autre exemple, Partech est en train de constituer un fonds dédié aux start-up africaines.

Constatez-vous un soutien des autorités gouvernementales?

La volonté de changement est évidente. Presque tous les gouvernements des pays où nous travaillons financent des initiatives d’entreprises. Ils savent qu’avec l’essor démographique – en particulier en Afrique où l’on attend 2,5 milliards d’habitants d’ici 2050 –, la technologie et l’innovation sont les seuls réponses. Prenez le Rwanda, encore aujourd’hui synonyme de génocide aux yeux des Européens: le gouvernement du président Kagamé a fait imprimer des billets de banque où figurent des enfants devant des ordinateurs. Au pays des «mille collines», les autorités capitalisent sur le talent. S’y ouvrira le premier aéroport du monde réservé aux drones, pour le transport du sang vers les zones difficiles d’accès*.

Pensez-vous que la mutation peut-être rapide?

Sans aucun doute. Il suffit de voir la transformation de Shanghai en quinze ans. Ou de Singapour, de la Corée du Sud, des Emirats Arabes Unis ou d’Abu Dhabi où se développent les plus grandes medtechs. Le futur est dans ces pays. Démographie oblige.

Ne souffrira-t-elle pas de la fuite des cerveaux, en Afrique en particulier?

Dans un certain nombre de pays, le Nigeria par exemple, le mouvement de retour de la diaspora est clairement perceptible. Est apparu un réel sentiment de devoir d’aider au développement chez soi.

Quel est le rôle des femmes dans ce mouvement?

Selon les régions, 10 à 20% des créateurs d’entreprises sont des femmes. Parfois là où l’on s’y attend le moins comme dans certains pays tels la Jordanie ou l’Iran. La technologie contribue parfois à surmonter les obstacles culturels et religieux. C’est le cas de doctHERs, un réseau de télémédecine féminin pakistanais. De manière plus générale, il y a encore des progrès à faire mais il ne me parait pas que le problème soit pire dans les pays émergents qu’il ne l’est ailleurs.

Qu’attendez-vous du concours de cette année?

Que les quelques 65 start-up accueillies dans nos sessions de Boot Camp améliorent leur visibilité et leur crédibilité auprès des investisseurs. Et que les investisseurs occidentaux en sachent davantage sur le potentiel des entreprises des pays émergents. L’an dernier nous avons organisé plus de 300 rencontres avec les bailleurs de fonds et une bonne centaine de rendez-vous avec les médias. Notre objectif n’est pas un évènement ponctuel mais le suivi des entreprises. Pour les faire financer, les connecter et les aider à construire leur business.

* Ce projet est né de l’initiative de Jonathan Ledgard, responsable du projet Afrotech à l’EcolePolytechnique Fédérale de Lausanne (L’Agefi du 31 octobre 2014).