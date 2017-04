Protection des données : loi allégée et efficace

Les vert’libéraux soutiennent une loi sur la protection des données qui soit allégée et efficace. Les Vert’libéraux soutiennent la révision totale de la loi sur la protection des données ainsi que la révision de la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE 108). «La nouvelle loi sur la protection des données reste relativement allégée et neutre sur le plan technologique. Il sera important, cependant, de renoncer à un Swiss Finish inutile. Les données personnelles devront être protégées de manière ciblée et l’application efficace de la protection des données devra être assurée, sans pour autant créer une charge administrative inutile pour l’économie. En outre, il faudra une garantie que nous soyons reconnus par l’Union européenne comme un pays tiers disposant d’une protection des données adéquate», a estimé le conseiller national Beat Flach. – (Parti vert’libéral suisse)