Non, la Suisse ne manipule pas sa monnaie

mardi, 04.04.2017

La Confédération est sur une liste «grise» des Etats-Unis qui vont bientôt publier un rapport en la matière.

Philippe G. Müller



En avril, le gouvernement américain publiera la nouvelle édition de son rapport sur les pays qui, selon lui, manipulent leur monnaie dans leur propre intérêt (la précédente liste date d’octobre 2016). Compte tenu de l’attitude clairement protectionniste de l’administration Trump, les demandes de sanctions contre ces pays devraient se faire plus insistantes.

Les Etats-Unis considèrent qu’une économie nationale manipule sa monnaie dès lors qu’elle remplit les trois critères suivants:

l présenter un excédent commercial important avec les Etats-Unis (plus de 20 milliards de dollars),

l afficher un excédent significatif de sa balance des paiements courants (plus de 3% du produit intérieur brut),

l intervenir de manière continue sur les marchés des changes, c’est-à-dire avoir acheté des devises étrangères pour une valeur de plus de 2% de son PIB au cours des douze derniers mois.

Pour le moment, aucun des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis ne remplit ces trois critères à la fois. Le Ministère des finances américain a néanmoins établi une liste des pays remplissant au moins deux des trois conditions concernant une possible manipulation de leur monnaie. La Suisse figure sur cette liste à côté de la Chine, du Japon, de Taïwan et de l’Allemagne.

Depuis le début des années 1990, la balance suisse des biens et des services dépasse nettement la limite définie par les Etats-Unis: son excédent a récemment atteint 9% du PIB. Les principales raisons à cet excédent sont les revenus du capital, le commerce de transit et les exportations de l’industrie pharmaceutique.

L’augmentation des avoirs en compte de virement de la Banque nationale suisse (BNS) reflète assez bien les achats nets de devises étrangères. Ceux-ci ont augmenté de près de 60 milliards de francs depuis début 2016 et dépassent donc largement le plafond de 2% du PIB (environ 13 milliards de francs par an) défini par les Etats-Unis.

L’excédent de la balance commerciale de la Suisse avec les Etats-Unis affiche depuis quinze ans une tendance continue à la hausse. En 2016, il atteignait près de 17 milliards de dollars. Les trois quarts de cet excédent sont le fait du secteur pharmaceutique. Si l’évolution des derniers trimestres se poursuit, le plafond de 20 milliards de dollars devrait bientôt être dépassé et, avec lui la troisième limite qui n’avait pas encore été atteinte jusqu’ici. L’administration Trump aurait alors beau jeu d’accuser la Suisse de manipuler sa monnaie et d’imposer, par exemple, des sanctions douanières aux exportations helvétiques.

Cet excédent commercial considérable n’est toutefois pas l’effet d’une monnaie artificiellement faible, mais plutôt un phénomène spécifique au secteur. L’industrie pharmaceutique a vu son excédent d’exportations avec les Etats-Unis passer de 1 à 13 milliards de francs sur les quinze dernières années. Or, dans les autres secteurs, il stagne à un niveau nettement inférieur au seuil défini par les Etats-Unis. On est donc en droit de douter de l’influence du taux de change sur l’excédent commercial dans le secteur pharmaceutique, très réglementé et peu sensible aux prix.

De plus, si l’on considère l’évolution du franc suisse ces dernières années, on ne peut guère affirmer que la Suisse a artificiellement affaibli sa monnaie pour doper ses exportations. Sur les dix dernières années, le franc suisse s’est en effet nettement apprécié par rapport aux grandes monnaies. En parité du pouvoir d’achat, le franc suisse est actuellement évalué à sa juste valeur par rapport au dollar US et est même fortement surévalué par rapport à l’euro. Les achats de devises étrangères de la BNS n’ont donc pas pour but d’affaiblir le franc en dessous de sa juste valeur, mais seulement de limiter sa surévaluation massive.

C’est pourquoi, malgré son excédent commercial et le solde de sa balance courante – certes considérables – et les interventions de la BNS sur le marché des devises, la Suisse ne manipule pas sa monnaie. Reste à savoir si l’administration Trump sera sensible à ces arguments. Si la Suisse était accusée par le Ministère des finances américain de manipuler sa monnaie, toute la politique commerciale du pays serait alors mise sous pression.

Responsable pour la Suisse romande, Chief Investment Office d’UBS