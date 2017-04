L’augmentation qui cache une divergence

mardi, 04.04.2017

Highlight EE. Le renforcement de la part dans Constantin Medien est l’objectif principal de l’opération annoncée.

La multiplication par quatre du capital-actions en une seule fois est une procédure peu courante, même parmi les capitalisations les plus modestes du marché suisse. Il apparaît que le contexte dans lequel Highlight Event and Entertainment basé à Pratteln (la société a repris en 2012 la cotation du fribourgeois Escor) entreprend cette transaction est bien particulier. Il s’inscrit dans la lutte concernant l’orientation stratégique de Constantin Medien, à laquelle se livre le président désigné du FC Bâle Bernhard Burgener avec l’ancien bras droit d’une figure marquante du paysage médiatique allemand Leo Kirch (Sat.1), Dieter Hahn. Ce dernier souhaite vendre la partie cinéma du groupe pour se concentrer sur les contenus et droits sportifs. Une cession que cherche a empêcher Bernhard Burgener. page 4

