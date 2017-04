Des excédents de recettes pour la plupart des cantons romands

mardi, 04.04.2017

Finances publiques. Le Valais et Genève enregistrent des boni à deux chiffres et le canton de Vaud, à trois chiffres.

La plupart des cantons romands ont présenté des comptes positifs et mis de l’argent de côté en 2016. Fribourg, le Valais et Genève enregistrent des boni à deux chiffres et le canton de Vaud, à trois chiffres. Le seul à afficher un déficit est le canton du Jura, qui sera toutefois très...