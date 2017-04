Credit Suisse montre la voie à suivre

mardi, 04.04.2017

François Schaller



La campagne de presse de Credit Suisse dans les Etats européens concernés par les perquisitions fiscales de la semaine dernière est un exemple de réactivité et d’efficacité (lire page 3). A ce stade tout au moins. D’autres entreprises auraient attendu d’être au clair sur ce qui s’était passé en amont – pillage de données avec délation, simple intervention punitive à l’aveugle – avant de tenter une communication positive et constructive.

Dans un autre registre et des circonstances très différentes, bien que la pression soit du même ordre, la démarche fait penser aux pleines pages publiées par SwissBanking lors du pénible épisode des fonds en déshérence (1996). Elle fait aussi regretter que les banques suisses n’aient pas pu, à certains moments, faute d’entente entre elles et de confiance en soi, pratiquer une communication de ce niveau en pleine crise du secret bancaire fiscal.

On comprend que le groupe Credit Suisse ait en l’occurrence parlé ces derniers jours pour lui et en son nom seulement. S’agissant du contenu des annonces, ce qu’il dit pourrait sans doute être proclamé par la quasi-totalité des banques et autres entités actives en Suisse dans la gestion privée. Certaines, pour diverses raisons (pouvant inclure la mauvaise volonté), n’ont pas atteint ce degré de rigorisme. L’échange automatique d’information devrait les mettre à niveau à sa manière.

Cela dit, le fond de l’affaire, avec ses zones d’ombre résiduelles, suggère assez clairement que l’échange automatique ne va pas mettre fin à la traque aux fraudeurs européens ayant passé par les banques suisses et étrangères en Suisse. Elles ont épuré leur clientèle, mais tous les récalcitrants écartés ne se sont pas pour autant résolus à se déclarer.

Bien des Etats auront encore longtemps la motivation politique de pourchasser ces compulsifs actuels et anciens. Les archives bancaires ne manqueront jamais d’intérêt de ce point de vue. Piétiner en passant la réputation des banques suisses méritera bien quelques prolongations. Des historiens eux-mêmes motivés, c’est bien leur droit, ne manqueront pas non plus de prendre ensuite le relais. La Suisse n’en a jamais manqués.

Totalement inattendues bien que classiques dans d’autres domaines s’agissant de communication de crise, les annonces de Credit Suisse ont déjà bénéficié d’un effet de résonance considérable. D’autres formes de messages plus durables combinant l’urgence (la contradiction n’est qu’apparente), la hauteur, la conviction, ne devraient-elles pas faire partie d’un dispositif destiné à remodeler l’image du swiss banking par rapport à des clichés dont on sait qu’ils seront encore longtemps inamovibles? Incluant surtout la répétition, puisqu’il s’agit de répondre à la fois au coup par coup et au-dessus des contraintes à des situations elles-mêmes répétitives. Sachant évidemment que ce ne sera jamais suffisant. Il faudra un ou plusieurs événements de l’ampleur de ce qui s’est passé ces dernières années, en positif cette fois, pour renouveler l’image complètement. L’histoire n’est pas terminée.n