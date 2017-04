Crédit Agricole: les Britanniques devront céder

«On attend confirmation», réagissent les économistes du Crédit Agricole suite à l’affirmation du président du Conseil européen, Donald Tusk, selon laquelle le Brexit a rendu la communauté des vingt-sept plus déterminée et plus unie qu’avant. La semaine dernière, la première ministre britannique...