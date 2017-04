Vers la fin du salon horloger mode B2B

lundi, 03.04.2017

Fabienne Lupo.

La présidente de la Fondation de la Haute Horlogerie à Genève et présidente du SIHH (Salon International de Haute Horlogerie) a entamer une réflexion de fond et invite Bâle à en faire autant.

Baselworld (salon d’horlogerie de Bâle) a fermé jeudi dernier sur une impression de crise. Moins d’une crise de l’horlogerie que d’une crise des salons professionnels. L’édition 2017 a démontré la fragilité d’un modèle qui n’a pas évolué depuis longtemps et qui apparait toujours plus ouvertement déconnecté de la réalité de l’industrie, elle-même toujours plus structurée et plus intégrée au niveau distribution et animation de marché. Les signaux sont forts: plus de 200 exposants de moins, transfert d’Hermès à Genève et d’autres défections à prévoir. Pour l’instant, la joute d’influence entre Bâle et Genève semble profiter plutôt à Genève, mais les limites seront bientôt atteintes, le SIHH conservant sa vocation haute horlogerie très sélective. Fabienne Lupo prend néanmoins les changements en cours très au sérieux. La composante structurelle touche tout le monde, y compris Genève, dont le comité a déjà entamé une réflexion de fond pour sortir à un moment donné de la formule B2B, qui ne fait de moins en moins sens. Il apparait tout aussi urgent de repenser le dispositif complet, pourquoi pas à l’échelle du pays, avec la création d’un salon intégral qui regrouperait entre Bâle et Genève tout à la fois le SIHH, Baselworld et la microtechnique. En préservant les spécificités de chacun. page 5

