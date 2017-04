Menaces sur le dollar monnaie de réserve

lundi, 03.04.2017

Une partie du pétrole se négocie dans d’autres devises.

Christian Affolter



Le dollar US s’est moins fortement apprécié qu’il n’aurait dû le faire par rapport au programme de relance de Trump et le rythme de hausse des taux par la Réserve fédérale. Ce qui peut être lié au fait qu’il a déjà perdu son statut de monnaie de référence pour tout négoce de matières premières. Les Russes ont probablement pu augmenter leur part de marché dans les importations chinoises de pétrole au cours des dernières années grâce à la décision d’accepter le Renminbi en tant que monnaie d’échange. La première rupture majeure avec le dollar, l’Iran flirtant avec un remplacement du billet vert par l’euro. Remettant en cause les fondements de son statut en tant que monnaie de réserve depuis que le pétrole a pris la succession de l’or en 1973. Le regain de parts de marché par l’Arabie Saoudite vis-à-vis des Chinois passerait lui aussi par l’acceptation du Renminbi. Depuis le tournant du millénaire et l’éclatement de la bulle Internet, la Réserve fédérale ne peut plus stabiliser le prix du baril en dollars par sa politique de taux directeurs. Les placements étrangers en bons du Trésor ont logiquement diminué sur les douze derniers mois. page 11