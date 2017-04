Un avenir hypothéqué

lundi, 03.04.2017

Gianni Pugliese*



Obligataire. Au Nigeria, les institutions de crédit hypothécaire croulent sous le poids des dettes impayées. Les pertes d’emploi et l’inflation rendent la capacité à rembourser de plus en plus difficile au point que le président de l’Association des banques hypothécaires, M. Adeniyi Akinlusi...