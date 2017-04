Le soutien des Suisses aux accords bilatéraux

lundi, 03.04.2017

Sondage gfs.bern: le PLR voit sa politique confirmée.

Les Suissesses et les Suisses soutiennent les accords bilatéraux entre notre pays et l’Union européenne (UE). Un sondage de l’institut de recherche gfs.bern démontre qu’ils sont avantageux aux yeux de 50 % des personnes interrogées, alors que 25 % pensent qu’ils sont en partie, voire entièrement désavantageux pour notre pays.

Ces chiffres montrent clairement que le PLR.Les Libéraux est sur la bonne voie en tant que dernier défenseur des bilatérales.

Trois personnes interrogées sur quatre considèrent que l’avantage principal des bilatérales réside dans les rapports économiques stables entre la Suisse et l’UE.

Presque autant considèrent qu’ils garantissent l’accès aux programmes de formation et de recherche ou au marché d’exportation.

Le sondage montre également que plus de deux tiers estiment que la voie bilatérale est nécessaire pour que la Suisse ait accès à la main d’œuvre de l’UE. En ce qui concerne les rapports Suisse-UE, 72 % des citoyens pensent que notre pays dépend de l’UE en ce qui concerne la concurrence internationale. Par conséquent, deux tiers des personnes interrogées sont favorables à une coopération basée sur les accords bilatéraux actuels entre la Suisse et l’UE.

Le sondage démontre également qu’un citoyen sur deux est satisfait de la décision prise par le parlement durant la dernière session d’hiver concernant la mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse.

Seulement un tiers des sondés est insatisfait.

En effet, si la mise en œuvre était soumise au vote des citoyens, une solide majorité de 57 % la soutiendrait. Ce sondage montre également que les Suisses soutiennent fortement la libre circulation des personnes. Une initiative de résiliation serait donc vaine.

Alors que durant les dernières années tous les autres partis doutaient des bilatérales, le PLR a été le seul à s’engager fermement pour ces accords. Les résultats du sondage prouvent donc qu’une majorité de la population adhère clairement à la position du PLR. Les accords bilatéraux prennent en compte les besoins de notre pays et nous offrent une solution sur mesure. Ils sont tout aussi avantageux pour la Suisse que pour l’UE.

Le PLR va continuer de s’engager en faveur des accords bilatéraux et contre la demande d’adhésion à l’UE demandée par le PS. En résumé, les citoyens soutiennent la politique du PLR et les volontés isolationnistes de l’UDC n’obtiennent clairement pas le soutien de la majorité des Suissesses et des Suisses. La politique du parti qui se dit populaire rate donc visiblement sa cible. – (PLR)