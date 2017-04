Roll-over de puts sur UBS avant l’échéance

lundi, 03.04.2017

"Le 24 juin 2016, vous m’aviez conseillé de vendre en «opening» 20 puts UBS, échéance juin 2017, base 14 francs à 2,09 francs. Cela m’a permis d’engranger 4.180 francs bruts, ceci pour un investissement ou blocage de 28’000 francs sur mon compte. Aujourd’hui, le titre vaut 15,81 francs et nous sommes à trois mois de l’échéance finale. Au vu de l’éloignement de la base (14 francs) par rapport au prix du jour, pensez-vous qu’il soit possible d’anticiper une opération?"

Martial Diserens*



Effectivement, ce fut très lucratif et cela peut continuer à l’être. En effet, avec le temps qui court et l’action à 15,81 francs, vos puts ne valent plus que 0,27 franc aujourd’hui. Afin de continuer donc sur la même lancée, je vous suggère d’acheter en «closing» vos 20 puts UBS, échéance juin...