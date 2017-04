Recommandations

lundi, 03.04.2017

H&M: chiffres de ventes négatifs

Credit Suisse a renouvelé vendredi son opinion de Sous-performance sur H&M. L’objectif est réduit de 230 à 200 couronnes suédoises. L’analyste évoque un tableau d’ensemble «de plus en plus défavorable», avec des chiffres de ventes et de stocks...