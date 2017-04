La cyberassurance pour les privés

lundi, 03.04.2017

Internet. La sécurité et le harcèlement sont de plus en plus sur le devant de la scène. Timing idéal pour les assurances de lancer des produits en lien.

Hammeçonnage, cheval de Troie, sexting: les privés peuvent, depuis peu, s’assurer contre les dangers de la toile. Mais les experts sont divisés.

La Baloise a lancé tout récemment une cyberassurance. Pour 90 francs par année, une famille peut s’assurer contre les risques résultant de cartes...