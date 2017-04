Eaux minérales: la branche traverse une conjoncture difficile

lundi, 03.04.2017

En 2016, le marché de l’eau minérale en Suisse est resté pratiquement au même niveau que l’année précédente.

En 2016, la consommation d’eau minérale en Suisse a correspondu à environ 114 litres par habitant (-0,9%). Les ventes totales de boissons rafraîchissantes ont baissé de 3,5 % par rapport à 2015. La consommation par habitant a ainsi reculé de plus de 4 %, pour s’inscrire à 69 litres.

La branche traverse une conjoncture difficile. Et le cadre politique n’est pas fait pour simplifier les choses. L’Association suisse des sources d’eaux minérales et des producteurs de soft drinks (SMS) rejette résolument les appels à des impôts spéciaux sur les boissons sucrées ou sur le sucre.

En 2016, les exportations sont en recul de 22,8 %. Les importations ont gagné 3,9 %. Selon la statistique fédérale des douanes, 99,1 % de ces importations provenaient d’Italie (46,7%), de France (44,0%) et d’Allemagne (8,4%). L’eau minérale naturelle demeure la boisson (froide) préférée des Suisses.

Les ventes totales de boissons rafraîchissantes ont cédé 3,5 % par rapport à 2015. La production indigène a perdu 3,3 %. Les exportations ont en revanche augmenté ce qui représente une progression de 9,6 %. Durant la même période, les importations ont perdu 0,7 % ce qui représentait 22,7 % de l’ensemble des ventes de boissons rafraîchissantes en 2016. Selon la statistique des douanes, les importations provenaient notamment d’Allemagne (33,2%), d’Italie (27,5%), de France (13,1%), de République tchèque (6,6%), du Portugal (4,0%), de Pologne (3,7%), d’Autriche (3,6%).

Selon les calculs provisoires, la consommation par habitant a été d’environ 69 l en 2016, soit plus de 4 % en dessous du niveau de 2015. La consommation par habitant de boissons rafraîchissantes en Suisse a reculé de presque 13% depuis 2007.

Force est de constater que la consommation d’eau minérale naturelle comme de boissons rafraîchissantes est sous pression. La faiblesse de l’euro ainsi que l’augmentation du tourisme d’achat et des importations parallèles qui l’accompagnent obligent les producteurs de boissons rafraîchissantes non seulement à innover, mais encore à travailler de manière hautement efficiente pour pouvoir survivre. Cela sans compter la pression sur les marges exercée par le commerce de détail, la défection des touristes européens du fait de la faiblesse de l’euro et la baisse de la consommation dans la restauration.

La pression économique qui s’exerce sur la restauration, notamment, a des conséquences directes sur la vente d’eau minérale naturelle et de boissons rafraîchissantes: dans les commandes de boissons au restaurant, l’eau minérale naturelle (23 %) et les boissons rafraîchissantes (13 %) viennent tout devant à la cote de popularité, devancées seulement par les boissons chaudes (31 %). Ces valeurs sont aussi confirmées par une enquête publiée par GastroSuisse en novembre 2016. Cette enquête représentative a en outre conclu que 5,5 % des commandes de boissons en restaurant se portaient sur l’eau du robinet.

Dans ce contexte, il est important qu’une distinction claire soit opérée entre l’eau du robinet et l’eau minérale naturelle pour le consommateur.

Ainsi, nombreuses sont les personnes qui croient à tort que l’on peut obtenir de l’eau minérale naturelle à partir d’eau du robinet enrichie en acide carbonique et/ou «traitée/filtrée» dans un appareil spécial. Or tel n’est pas le cas, puisque la loi prescrit qu’une eau minérale naturelle ne doit pas être traitée et qu’elle doit être conditionnée dans des bouteilles scellées sur le lieu même de la source, afin de pouvoir garantir au consommateur le caractère naturel du produit.

Dans ce contexte, la SMS lance la campagne «natürlich-anders.ch/ naturellementdifferente.ch», qui vise à faire connaître à la population de manière sympathique les qualités positives et la valeur ajoutée de l’eau minérale naturelle. Un quiz permet de tester les connaissances autour de l’eau minérale.

Dans la plupart des cantons de la Suisse latine, des initiatives politiques réclamant une assurance dentaire obligatoire sont en cours. Les modalités de financement de cette assurance ne sont dans la plupart des cas pas définies. Dans le canton de Vaud, le gouvernement cantonal a mis au point un contre-projet assorti d’un nouveau modèle de financement, qui prévoit d’une part de taxer les boissons sucrées d’un montant allant jusqu’à 30 centimes par litre et, d’autre part, un prélèvement salarial de 0,06 %.

Le canton de Neuchâtel, de son côté, veut même introduire au niveau fédéral un impôt sur toutes les denrées alimentaires contenant du sucre par le biais d’une initiative cantonale. Les recettes seraient injectées dans la prévention du diabète et du surpoids.

Pour la SMS, La taxation de certaines denrées alimentaires est assimilable à une stigmatisation et se fonde sur un raisonnement simpliste. Les caries, le surpoids ou le diabète ont des causes multiples.

Dans le domaine de la prévention, il faut donc une approche générale, et non des impôts spéciaux sous couvert de prévention. – (Association suisse des sources d’eaux minérales et des producteurs de soft drinks)