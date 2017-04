Vaste enquête internationale pour fraude fiscale

lundi, 03.04.2017

Credit suisse. Les Pays-Bas ont signalé l’existence de 55.000 comptes suspects. Les bureaux de Londres, Paris et Amsterdam ont «été contactés» par les autorités locales.

Des perquisitions ont été menées par des agents du fisc en Europe et Australie au terme d’une année d’enquête sur des soupçons de fraude fiscale visant notamment des clients de Credit Suisse et ses bureaux de Paris, Londres et Amsterdam.

Les autorités néerlandaises ont indiqué que...