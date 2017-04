Entretien avec le président exécutif de KPMG Suisse

lundi, 03.04.2017

Complexification environnementale

Stefan Pfister.

Les cadres légaux se sont épaissis dans pratiquement tous les domaines depuis le tremblement de terre de 2008. Les Big four de l’audit et du conseil se sont adaptés et ont aidé leurs clients à s’adapter. Ces clients ne sont pas tous des multinationales. 40% des revenus de KPMG viennent d’entreprises non exportatrices. page 7

