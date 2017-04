Brillante avancée d’un projet d’or équitable

lundi, 03.04.2017

Colombie et Bolivie rejoignent la Better Gold Initiative for Artisanal & Small-Scale Mining lancée par la Suisse.

Depuis 2013, la Confédération promeut le commerce équitable de l’or grâce à l’initiative Better Gold Initiative for Artisanal & Small-Scale Mining (BGI for ASM). Après le Pérou, deux nouveaux pays producteurs d’or ont rejoint le programme vendredi, la Colombie et la Bolivie.

L’objectif...