L’impulsion numérique passe par l’automatisation des paiements

vendredi, 31.03.2017

Paiements. L’harmonisation du système fin 2020 implique une normalisation des virements d’ici l’an prochain.

Piotr kaczor



L’adoption d’un bulletin de versement unique associant un code QR – où figurent toutes les données de paiement - et le numéro IBAN (au lieu du numéro de compte) représente l’aspect le plus emblématique du processus d’harmonisation du trafic suisse des paiements présenté hier à Zurich par plusieurs intervenants de la place financière.

C’est en quelque sorte sous son égide que le système de virement et de prélèvement actuel a pu être transcendé. Dual, articulé autour du canal de Postfinance et de la procédure de compensation bancaire SIC (Swiss Interbank Clearing). L’adoption d’un système avec code QR suscitera sans doute des critiques de la part des plus férus de nouvelles technologies, en regard de dispositifs encore plus fluides en vigueur dans le commerce électronique.

Ce système répond toutefois non seulement aux exigences des transactions mobiles - par smartphones interposé - mais il préserve aussi une fonctionnalité appréciée en Suisse: les paiements au guichet ou par voie postale (avec possibilité de paiements en numéraire) qui resteront par conséquent possibles, pour les réticents à l’e-banking ou aux solutions mobiles. C’est ce qu’a souligné Markus Beck, administrateur de SIX Interbank Clearing et responsable de ce service chez Raiffeisen Suisse. En développement depuis six ans, ce projet d’harmonisation et d’automatisation des services de paiement est déterminé par deux leviers majeurs. La tendance générale à la numérisation en premier lieu. L’évolution dictée par la régulation ensuite, plus particulièrement les dispositions de la lutte anti-blanchiment.

Les bulletins de versement actuels, orange en particulier, ne répondent pas aux exigences de la Loi révisée sur le blanchiment d’argent (LBA) et de l’ordonnance correspondante en vigueur depuis 2016. Qui requièrent de toutes les banques l’enregistrement exhaustif des données complètes des donneurs d’ordres et des bénéficiaires des transactions. Une évolution qui occasionnera des coûts et des économies, des inconvénients et des avantages. page 3

