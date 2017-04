La majorité de gauche qui persiste et signe

vendredi, 31.03.2017

Vaud. À quelques semaines des élections cantonales, le canton a présenté ses derniers comptes avant la prochaine législature. On a beau les tourner dans tous les sens, le constat et les craintes répétés depuis 2012 se confirment tristement. Si le PLR dénonce des dérives depuis 5 ans, non, ce n’est pas de la «propagande», comme certains le prétendent, mais des faits avérés, induits par une politique de gauche au gouvernement. La dette augmente pour la troisième année consécutive. La politique sociale ne cesse aussi de prendre l’ascenseur, dans un contexte économique pourtant moins alarmant que chez nos voisins. Pire, l’aspect positif de la timide augmentation des rentrées sur les revenus (+66 millions de francs) est accaparé par le seul écart de la politique sociale entre le budget et les comptes (+82 millions). Autre élément d’inquiétude au DSAS, à nouveau, la gestion du CHUV, dont les mesures prises pour son ad-ministration financière ne semblent pas provoquer d’effets. Le canton a été contraint de dépenser 215 millions supplémentaires d’investissements. Si le canton est aujourd’hui en mesure de l’amortir c’est en raison d’éléments non pérennes, que les rentrées fiscales, compte tenu de leur diminution, ne pourront pas éternellement couvrir.

Si l’on résume, le canton semble bien se porter. Il parvient encore à amortir les dépenses grâce aux efforts consentis lors des 9 années de réductions de la dette. Il investit – ce qui est positif –, mais ces investissements vont encore augmenter, passant de 600 millions aujourd’hui à environ 800 millions par année dès 2018. Le social croît sans cesse, bloquant tous les autres départements et, in fine, la marge de manoeuvre de l’État. Les comptes 2017 montreront notamment que le social va dé-passer la formation comme principale dépense du canton. La dette augmente. Le CHUV se révèle être une bombe à retardement. Enfin, les rentrées fiscales n’enregistrent pas de progression encourageante, hors éléments exceptionnels.

La politique du gouvernement à majorité de gauche montre donc clairement qu’elle sait additionner les «+», mais ne sait pas du tout envisager les «-». Ce qui n’est encore perceptible pour la population aujourd’hui, se révèlera tout simplement douloureux dans plusieurs années. Lorsque manque de rigueur, augmentation endémique de certaines politiques, incapacité à prioriser les investissements seront additionnés à une diminution des rentrées fiscales et à une augmentation

de la dette, il y a fort à craindre que la majorité de gauche n’aura pas le courage de procéder aux coupes nécessaires. Une majorité responsable de centre-droite semble la seule à même de redresser la barre et de ramener une politique plus sage de la gestion des finances publiques. – (PLR Vaud)