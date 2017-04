écoles supérieures: la révision rate son objectif

vendredi, 31.03.2017

Le délai de consultation sur la révision totale de l’ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) se termine demain. La révision totale avait comme but de renforcer les écoles supérieures. C’est malheureusement le contraire qui se produit. Voilà pourquoi Travail.Suisse, l’organisation faîtière indépendante des travailleurs et travailleuses demande que l’on renvoie le projet pour le modifier. Le délai de consultation sur la révision totale de l’OCM ES se termine demain. Bien que Travail.Suisse ait approuvé dans une très large mesure les buts de cette révision, l’organisation faîtière critique les propositions faites pour atteindre ces buts. «La nouvelle OCM ES affaiblit avec ses propositions et sa conception les écoles supérieures au lieu de les renforcer», indique aussi Bruno Weber-Gobet, responsable du dossier de politique de formation à Travail.Suisse. De nouvelles règles affaiblissent les écoles supérieures. La suppression des huit domaines que connaît l’OCM ES actuelle est problématique. Dans la nouvelle OCM ES, ils n’apparaissent plus qu’en tant que principe d’ordre structurel ou d’organisation, malgré le fait que des enquêtes montrent que les différents acteurs soutiennent largement le système actuel et qu’une étude recommande sur le fond de les maintenir et de ne procéder qu’à des adaptations ponctuelles. – (Travail.Suisse)