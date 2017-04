Bâle et Genève finiront par s’accorder

Stéphane Gachet



S’il y a encore des doutes possibles sur la crise de l’horlogerie, il n’y en a plus en revanche sur la crise des salons d’horlogerie. Baselworld a fermé jeudi sur une note très symptomatique: l’édition 2018 sera écourtée de deux jours et les pires doutes circulent sur la future configuration d’un event qui a perdu plus de 200 exposants cette année. Et qui devra compter l’an prochain avec le désistement de marques importantes. Hermès a confirmé le SIHH de Genève, et l’on évoque d’autres candidats: Dior, Chanel, Graff, Swarovski, De Grisogono, Jacobs & Co, même Festina, sans compter tout un lot d’indépendants.

Cette fuite des marques est le reflet d’un changement radical que les salons n’ont pas su anticiper. Il y a d’un côté la dégradation du climat d’affaires, de l’autre la transformation radicale de la distribution, qui a relégué les salons à l’animation de marché, alors que leur vocation initiale était commerciale. A partir de là, la détérioration est rapide. A Bâle, le malaise était évident aussitôt sorti de la Halle 1 (Rolex, Patek, Swatch Group, LVMH, etc.), avec une présence en vue des producteurs asiatiques. Et la multiplication de stands gigantesques occupés par des marques inexistantes en Suisse. Hermès et Dior côtoyaient de sombres inconnus, LeoPizzo, Korloff, Roberto Coin. Plus haut, les montres S.Coifman, Brosway, Pianegonda, Rosato, etc. La seule étape dense, en termes de contenu horloger, a été cette année la section dite «Les Ateliers», mais là aussi avec une grande dispersion de qualité et de légitimité des exposants.

Il y a donc urgence à revoir la formule et cela ne peut pas se faire simplement en intensifiant la concurrence entre Bâle et Genève. Une lutte fratricide en réalité, dont personne ne sortira vainqueur. L’horlogerie suisse est une trop petite industrie pour se permettre de se montrer aussi désunie. Quand Alain-Dominique Perrin (alors président de Cartier) a créé le SIHH il y a 27 ans, son objectif était de transformer le modèle du salon horloger. C’est depuis devenu un standard, largement repris par Bâle. Il n’y a en réalité plus d’incompatibilité objective entre le SIHH et Baselworld, et l’effet doublon est de plus en plus évident pour une majorité de marques et de détaillants. La joute d’influence a atteint son point limite. Il est temps d’harmoniser les agendas.n