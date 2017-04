Le sens d’une diversification tardive dans l’asset management

jeudi, 30.03.2017

Vaudoise. Les acquisitions annoncées récemment ont été commentées hier lors de la conférence de presse annuelle.

Philippe rey



Les acquisitions de Berninvestet et de Dr. Meyer Asset Management en Suisse alémanique permettent au groupe mutualiste Vaudoise Assurances de créer un effet de diversification du métier de base vie et non-vie.

Une entrée dans la gestion d’actifs pour tiers, secteur d’activité particulièrement recherché en Suisse depuis la crise financière de 2008. Ce qui revient à dire que le groupe devient un intervenant dans la gestion dite «institutionnelle». Avec un volume de départ de 1,5 milliard de francs cumulable avec les actifs gérés en tant qu’assureur. Ce sont des affaires de commissions, avec des revenus en partie décorrélés des cycles de marché.

Vaudoise pourra bénéficier en plus d’un effet d’échelle dans la gestion d’actifs immobiliers avec environ 3 milliards cumulés.

Les compétences et la présence géographique seront ainsi renforcées dans le domaine de l’immobilier en Suisse alémanique.

Les deux entités reprises ont enregistré un chiffre d’affaires cumulé 2015 de 11 millions de francs et une marge nette de 5,3 millions (ou résultat brut d’exploitation de 58%). Avec performance historique remarquée des deux fonds immobiliers (Immo Helvetic et Good Buildings Swiss Real Estate Fund). La rentabilité des capitaux investis devrait permettre d’atteindre l’objectif de rendement des fonds propres du groupe entre 8% et 10%.

Pour le reste,Vaudoise a réalisé une nouvelle fois de bons résultats annuels. Les capitaux propres ont enregistré une hausse de 6,7% à 1,6 milliard de francs. Ils progressent continuellement depuis 2010 (+82% par rapport à leur niveau d’alors).

Il s’agit clairement sur ce plan d’une performance supérieure à la moyenne sectorielle, bien qu’il faille aussi tenir compte du taux de distribution des bénéfices (payout ratio). Un tiers en l’occurrence.

Le bénéfice net se situe sensiblement au-dessus de 100 millions de francs depuis 2008. La sortie des affaires vie collective a été une excellente décision. A noter encore queVaudoise reste hautement capitalisé avec un ratio de solvabilité SST de 272%. page 3

