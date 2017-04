Le contrat de performance énergétique à hauts rendements

jeudi, 30.03.2017

Un nouveau modèle de financement permet de rénover les bâtiments à bas prix et d’encourager l’efficience énergétique.

Ana Silva



Corentin Maucoronel. «Ce contrat permet d'atteindre des rendements à deux chiffres.»

Comment rénover un bâtiment dans une volonté d’efficience énergétique, mais avec des moyens financiers limités? Encore peu répandu en Suisse, le contrat de performance énergétique (CPE) répond à ces critères. Ce nouvel outil de financement existe depuis plus de 25 ans aux Etats-Unis, et de nombreux pays européens comme la France, l’Allemagne ou encore l’Autriche l’utilisent, depuis le début des années 2000.

Dans la pratique, un propriétaire d’immeuble, désireux d’effectuer des rénovations conséquentes, s’adresse à une entreprise de services énergétiques, plus communément appelée ESCO (Energy service company). Cette dernière se charge d’établir un projet d’efficience énergétique sous forme de contrat, dans le but de générer un maximum d’économies d’énergie. «Le principe de la CPE est relativement simple. En partant d’une facture énergétique, l’ESCO vise à calculer le potentiel d’économie d’énergie, puis dans un deuxième temps, elle met en place des mesures d’optimisation pour faire baisser les coûts. L’idée centrale consiste à capter une partie des économies réalisées pour financer le projet», affirme Jean-Marc Zgraggen, président de l’association SwissEsco, à l’occasion du Symposium énergétique, organisé par la Haute école d’ingénieurs d’Yverdon-les-Bains.

Pour l’investisseur, qui peut être une ESCO, un tiers ou le client lui-même, l’amortissement du capital investi est directement lié à la différence entre la performance énergétique dégagée avant et après les travaux de rénovation. D’où l’importance d’effectuer des calculs précis et réalistes. «L’état des lieux énergétique effectué au départ est capital. Il permet d’établir la pertinence d’effectuer un contrat de performance énergétique sur un projet de rénovation», assure Corentin Maucoronel, directeur adjoint du bureau d’ingénieurs Amstein+Walthert, basé à Genève. Une étape cruciale permettant de minimiser les risques encourus par l’investisseur du projet.

Ainsi, si les objectifs d’économies d’énergie mentionnés dans le contrat ne sont pas atteints, la différence est assurée par l’entreprise de services énergétiques. A l’inverse, des résultats de performance énergétique supérieurs à ceux attendus permettent aux deux acteurs de bénéficier d’un bonus. Un modèle win-win, en particulier pour le propriétaire. «Ce produit est adapté aux bâtiments offrant un fort potentiel de gain énergétique. C’est le cas des infrastructures plutôt vétustes, n’ayant pas subi de rénovations récentes, avec une stabilité d’affectation, et dont le propriétaire ne risque pas de changer. La passation de contrat pose toujours quelques problèmes. Pour cette raison, ce type de prestation est davantage orienté pour les bâtiments publics», explique Corentin Maucoronel.

Des sociétés financières, à l’instar de Reichmuth & Co. Investmentfonds et d’Infinag, se montrent de plus en plus intéressées par ce type de produit et cherchent à le développer sous forme de fonds de placement. Les gains potentiels sont conséquents. «Cette nouvelle prestation permet d’atteindre des rendements à deux chiffres», conclut Corentin Maucoronel.