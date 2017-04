Croissance des recettes générées par les apps

Technologies. Les applications sur iOS sont bien plus chères que celles disponibles sur Android. Ce qui permet à Aplle de générer un chiffre d’affaires conséquent.

Le nombre de téléchargements d’applications pour smartphones et tablettes devrait augmenter d’ici 2021 de 19% par an, et le chiffre d’affaires généré de 18% par an, selon une étude du cabinet App Annie publiée hier, qui prévoit une envolée des applications sur Android.

