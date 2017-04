Vertus controversées des systèmes de milice

jeudi, 30.03.2017

Prévoyance. Le commandant de corps Philippe Rebord a été invité à Zurich pour intervenir dans ce débat.

Piotr kaczor



C’est devant un parterre d’investisseurs et de spécialistes de la prévoyance qu’AXA Investment Managers a invité hier à Zurich plusieurs personnalités pour débattre des avantages et des inconvénients du système suisse de milice: l’art d’exercer d’importantes responsabilités à titre non professionnel, en complément d’une activité principale.

Option souvent considérée comme favorisant la vigueur du système suisse de prévoyance professionnelle (LPP). De l’armée également, dans un registre pourtant tr¨ès différent. Et dans d’autres services publics et activités associatives culturelles ou sportives.

Bien qu’elle existe aussi dans d’autres Etats, mais en moins systématique apparemment.

C’est ce qu’a relevé Reiner Eichenberger, professeur à l’Université de Fribourg. Au terme de son exposé, il a en particulier souligné les avantages économiques de cette philosophie, dont il a jugé les inconvénients et risques ténus. Plaidant pour la milice, mais à titre volontaire et non pas forcément obligatoire. Face à la tendance à la professionnalisation induite par des exigences toujours plus complexes.

Intervenant pour la première fois en public depuis sa nomination à la tête de l’Armée (1er janvier), le commandant de corps Philippe Rebord a considéré le système de milice non seulement comme une réussite dans ce domaine, mais comme un modèle d’avenir. Même si l’évolution du modèle va finalement dépendre de l’orientation en passe de lui imprimer le Parlement.

Pour le commandant de corps, la question d’un système militaire de milice obligatoire ou volontaire n’est d’ailleurs pas essentielle. Depuis l’introduction du service civil, le service militaire s’inscrit dans une démarche clairement volontaire. Page 7

